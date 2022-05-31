Краснодарский ЮЗТС презентовал свою продукцию на выставке «Металлообработка-2022»

Участниками стали крупнейшие российские и зарубежные предприятия, занимающиеся металлообработкой. Для российских станкостроителей это главное событие года. ЮЗТС разместил свои изделия на стенде кубанской делегации.
Краснодарские станкостроители представили посетителям выставки свою инновационную разработку — обрабатывающий центр серии VC Gantry Machine, способный с высокой точностью обрабатывать крупногабаритные детали, которые имеют произвольную сложную форму. Их используют авиакосмическая промышленность, энергомашиностроение, атомная энергетика и другие высокотехнологичные отрасли. В прошлом году центр был запущен в серийное производство.
Посетители выставки могли ознакомиться с 3D-макетом центра и одной из его ключевых деталей — исполнительным узлом в рабочем состоянии, в который встроена вращающаяся фреза. Его разработали конструкторы ЮЗТС, и от него зависит класс точности (а это несколько микрометров) произведенных на этом оборудовании деталей.
Как сообщает пресс-служба предприятия, на выставке представители ЮЗТС в ходе деловых встреч с делегациями крупнейших российских компаний рассмотрели перспективы потенциального сотрудничества.
ООО «ЮЗТС» основано в 2016 году на базе легендарного станкостроительного завода имени Седина. И теперь новому предприятию принадлежит его товарный знак. Сейчас на ЮЗТС работают над выпуском более двух десятков единиц высокотехнологичного оборудования. Это сложные станки и обрабатывающие центры. В качестве основных заказчиков выступает ряд крупных российских госкорпораций.