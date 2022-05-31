Краснодарский ЮЗТС презентовал свою продукцию на выставке «Металлообработка-2022»

Посетители выставки могли ознакомиться с 3D-макетом центра и одной из его ключевых деталей — исполнительным узлом в рабочем состоянии, в который встроена вращающаяся фреза. Его разработали конструкторы ЮЗТС, и от него зависит класс точности (а это несколько микрометров) произведенных на этом оборудовании деталей.