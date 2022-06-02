«Пятерочка» поможет детям узнать о различных профессиях в онлайн-пространстве

Приступая к игре, каждый пользователь выбирает для себя желаемого персонажа и такие детали в его облике, как одежда, прическа и выражение лица. Далее игрок начинает действовать за своего героя. Виртуальный мир «Пятерочки» имеет много общего с широко известной компьютерной игрой Super Mario, которая выполнена в жанре «платформер». Главными действиями в такой игре являются прыжки и сбор предметов, помогающих выиграть или перейти на более высокий уровень. Десятка лучших игроков, которым удастся набрать больше всего баллов, получит возможность обменять их на подарок от компании.