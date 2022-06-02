«Пятерочка» поможет детям узнать о различных профессиях в онлайн-пространстве

Как сообщает eg.ru, запуск игры приурочен к Международному дню защиты детей. Новый виртуальный мир станет частью образовательно-развлекательного проекта «Песочница», который изначально был создан для детей работников сети, однако потом его решили расширить на всех. Новая игра будет доступна на платформе с 1 по 5 июня.
Директор по управлению персоналом и организационному развитию компании Лилия Дерябина рассказала, что сейчас «Пятерочка» представляет собой не просто магазин, а мир, в котором дети могут изучить разнообразные профессии и технологии в увлекательной игровой форме. «Благодаря платформе Roblox подрастающее поколение начнет изучать различные направления торговли с помощью наших игр и подсказок, создавая что-то интересное и новое для себя, а главное – не боясь ничего сломать, как в обычной песочнице», – отметила Дерябина.
С помощью игр в «распределительный центр», «магазин», «офис» и выполнения различных несложных заданий ребята могут получить представление об основных процессах торговли и нюансах профессий данной сферы. Также стоит учитывать, что игра подразумевает взаимодействие детей друг с другом, чтобы они получать бесценный опыт общения и обмена опытом.
Приступая к игре, каждый пользователь выбирает для себя желаемого персонажа и такие детали в его облике, как одежда, прическа и выражение лица. Далее игрок начинает действовать за своего героя. Виртуальный мир «Пятерочки» имеет много общего с широко известной компьютерной игрой Super Mario, которая выполнена в жанре «платформер». Главными действиями в такой игре являются прыжки и сбор предметов, помогающих выиграть или перейти на более высокий уровень. Десятка лучших игроков, которым удастся набрать больше всего баллов, получит возможность обменять их на подарок от компании.
Чтобы оказаться в виртуальном мире до завершения игры, необходимо зарегистрироваться на платформе, скачать приложение на компьютер или смартфон, введя пароль 1999, он был выбран «Пятерочкой» как год открытия первого магазина.
Проект «Песочница» позволяет детям понять, как функционирует «большой мир торговли», как на прилавки магазинов попадают товары и продукты и т. п. Проект включает в себя обучающие мастер-классы, развивающие экскурсии, конкурсы и онлайн-спектакли. Примечательно, что в региональных офисах компании находятся специальные ящики для сбора пожертвований на нужды подопечных фонда «Линия жизни». Сотрудникам, совершившим пожертвование, компания дарит сувенирную продукцию.