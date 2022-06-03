Перераспределение квот на краба и моллюсков ухудшит ситуацию в прибрежных регионах

По словам экспертов, с появлением новой госпрограммы десятки представителей малого и среднего предпринимательства, работающих на территории прибрежных регионов, могут попросту обанкротиться, пишет kp.ru
Распределение инвестиционных квот стартовало в 2017 году. Ряд компаний получили в рамках первого этапа 20 процентов общего допустимого улова (ОДУ) минтая и сельди. Они взяли на себя обязательства купить новые рыболовные суда и построить перерабатывающие предприятия.
На аукционе в 2019 году разыграли половину крабовых квот. Победители должны были построить новые суда-краболовы. Российским рыбакам программа обошлась в «инвестиции» на общую сумму около 403 миллиардов рублей.
Минсельхоз РФ ранее проинформировал о том, что в 2023 году под инвестиционные квоты отдадут еще 24 процента ОДУ минтая и сельди. На аукционе планируют разыграть при этом оставшиеся у предприятий 100 процентов квот на дальневосточных моллюсков и 50 процентов квот на краба. Профильное ведомство озвучило такие подсчеты: в бюджет поступит в итоге примерно 200 миллиардов рублей. Участники второго этапа еще 300 миллиардов вложат в возведение судов, предприятий и прочих объектов.
Представители профильной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщили о том, что с принятием предложенного законопроекта на Дальнем Востоке уже в 2023 году в связи с отсутствием ресурса остановятся 34 крабодобывающих завода и 39 МСП, которые специализируются на добыче трепанга, трубача, морского ежа и морского гребешка. Ключевая проблема состоит в элементарном отсутствии у них средств для ведения конкуренции с предприятиями - гигантами рыбной отрасли.
Правительство России в конце марта текущего года получило от РСПП письмо с отрицательным отзывом на данный законопроект. Организация предложила при этом свой механизм урегулирования положения дел в отрасли — повысить налоги с помощью увеличения ставок сборов за краба. Представители РСПП привели следующие подсчеты: в бюджет поступит та же сумма - 200 миллиардов, между тем работающие в отрасли предприятия получат возможность продолжить ведение добычи, сохранив все рабочие места.
Против проекта закона, предусматривающего второй этап инвестквот, выступили также в общественной организации по защите малого и среднего предпринимательства «Опора России». Ее представители акцентировали внимание на том, что с принятием этого документа закроются не менее сотни субъектов МСП, и суммарные их потери окажутся выше суммы в 260 миллиардов.
Однако очевидно, что новая госпрограмма выгодна нескольким крупным игрокам, находящимся сегодня в лучшем финансовом положении. Специалисты напоминают о проводимых в 1990-х годах залоговых аукционах: в частные руки попали тогда крупные активы.
Предприятия были "куплены" коммерческими банками у государства за государственные же деньги, и в одних руках в итоге оказались целые отрасли. Банковские структуры в настоящее время накачивают принадлежащими государству деньгами частные компании, и последние превращаются в результате в монополистов.
Чрезвычайно важна в сложившейся ситуации позиция, которой придерживается Счетная палата, ранее указавшая на наличие серьезных недочетов в аукционах. Не достигнуты, к примеру, главные цели – это обеспечение повышения объемов финансовых поступлений в бюджеты, а также развитие конкуренции. Новых игроков на этом рынке почти нет, отмечают аудиторы СП.