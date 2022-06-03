Перераспределение квот на краба и моллюсков ухудшит ситуацию в прибрежных регионах

Минсельхоз РФ ранее проинформировал о том, что в 2023 году под инвестиционные квоты отдадут еще 24 процента ОДУ минтая и сельди. На аукционе планируют разыграть при этом оставшиеся у предприятий 100 процентов квот на дальневосточных моллюсков и 50 процентов квот на краба. Профильное ведомство озвучило такие подсчеты: в бюджет поступит в итоге примерно 200 миллиардов рублей. Участники второго этапа еще 300 миллиардов вложат в возведение судов, предприятий и прочих объектов.