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Проба Манту отсутствует в Новосибирске – зачем она нужна и когда поступит препарат

3 июня 03:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
С начала 2022 года новосибирцы не могут сделать пробу Манту, которая нужна для детского сада и летнего лагеря. О том, зачем нужна эта процедура и когда закупят препарат рассказали медики.

Многим горожанам из-за отсутствия бесплатной пробы Манту пришлось обращаться в частную клинику. По словам сибиряков, препарат для этой процедуры отсутствует уже несколько месяцев в поликлиниках № 27, № 18, № 29 и других.

Как объяснили врачи, пробы Манту необходимы для выявления туберкулеза у детей. На месте введения препарата остается яркое пятно, если болезнь отсутствует. Своевременная проба необходима для начала лечения на начальных стадиях.

В Минздраве Новосибирской области заверили, что первая партия туберкулина закуплена и будет доставлена 6 мая 2022. «Диаскинтест» прибудет 16 мая, пишет НГС.

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#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Общество
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