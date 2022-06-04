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Курорт «Большой Вудъявр» в Мурманской области стал самым посещаемым

4 июня 09:17
Фото: sovsport
«Большой Вудъявр» зафиксировал самый продолжительный горнолыжный сезон в России. «БигВуд» входит в десятку лучших горнолыжных курортов и является ключевым социальным проектом «ФосАгро».

Сезон стартовал 17 ноября 2021 года и завершился первого июня 2022-го. Таким образом, его продолжительность составила 205 дней. Об этом информирует sovsport.ru.

Курорт располагается в Хибинах, на северном и южном склонах горы Айкуайвенчорр. Протяженность его трасс – 30 километров, а общий перепад высот превышает 600 метров.

Две новинки прошедшего сезона - система искусственного оснежения 3,5 км трасс северного склона, созданная при поддержке Ростуризма и правительства Мурманской области. Теперь здесь можно кататься на горных лыжах полноценные восемь месяцев. И панорамный комплекс «Плато» - высокогорный ресторан, уникальный, построенный на вершине северного склона горы Айкуайвенчорр, в месте, где сходятся подвесные канатные дороги «Большого Вудъявра».

За прошедший сезон около 260 тысяч человек оценили преимущества курорта. Это на семь процентов больше, чем год назад, и втрое больше показателя десятилетней давности. Тогда курорт посетили менее 86,5 тысячи любителей активного отдыха.

Горнолыжный курорт - ключевой социальный проект агрохимического холдинга «ФосАгро» - прочно занимает место в топ-10 горнолыжных курортов страны, и его развитие продолжается. Уже озвучены планы работ, которые предстоит выполнить в межсезонье.

"Нам предстоит провести масштабные работы по монтажу второй линии системы искусственного снегообразования, а также систем освещения на маршрутах 16 и 18, - рассказывает директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Антон Ставенко. – Помимо этого, мы проведем планировочные работы на всех трассах, а также выполним благоустройство территории выката на северном склоне. Оно затронет парковку, зону апре-ски и центральную площадь курорта".

Рост популярности курорта обусловлен его постоянным развитием и отличной транспортной доступностью. Аэропорт Хибины, связанный ежедневными рейсами с Москвой и Санкт-Петербургом, располагается всего в получасе езды от горнолыжных склонов.

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