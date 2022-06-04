В ДВФУ 9 июня пройдет круглый стол литературной премии «Дальний Восток»

Проведение круглого стола назначено на 9 июня. Кроме обсуждения самой премии на нем назовут главу жюри 2022 года, сообщает primamedia.ru.
В посвященном премии форуме примут участие известный российский фантаст Сергей Лукьяненко и Андрей Геласимов, признанный самым популярным во Франции российским писателем современности. Также на него приедет лауреат Госпремии РФ, автор книги «Подлинная история Анны Карениной» Павел Басинский.
По мнению Басинского, книги Арсеньева «Сквозь тайгу» и «Дерсу Узала» — непревзойденный образец дальневосточной прозы, а премия имени этого удивительного автора — один из элементов объединения России. Он отметил, что такие мероприятия нужны для того, чтобы новые литераторы, опираясь на традиции, создавали свои произведения и показывали их миру.
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Вячеслав Коновалов, долгое время курирующий премию, также подчеркнул важность литературных конкурсов. Они открывают новые имена — зажигают звёзды, которые потом сияют не только для России, но и для всего мира.
Напомним, Владимир Арсеньев был не только талантливым писателем, но и выдающимся этнографом, исследователем Дальнего Востока. Премия имени Арсеньева — крупнейшее литературное мероприятие, в котором принимают участие и писатели-новички, и известные авторы. Награждение лауреатов традиционно проходит в декабре.
Круглый стол можно посмотреть в прямой трансляции на телеканале «Восток 24», сайте Rutube, сайте медиахолдинга «ПримаМедиа».