В ДВФУ 9 июня пройдет круглый стол литературной премии «Дальний Восток»

По мнению Басинского, книги Арсеньева «Сквозь тайгу» и «Дерсу Узала» — непревзойденный образец дальневосточной прозы, а премия имени этого удивительного автора — один из элементов объединения России. Он отметил, что такие мероприятия нужны для того, чтобы новые литераторы, опираясь на традиции, создавали свои произведения и показывали их миру.