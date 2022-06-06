Губернатор поручил принять меры для обеспечения безопасного детского отдыха

Нужно внепланово провести обходы, осмотры всех незавершенных объектов строительства, котлованов, приямков и других опасных мест. А также обратить внимание на несанкционированные места летнего отдыха. Особенно важно сейчас на это обратить внимание, потому что это первый за последние два года сезон, когда разрешаются палаточные лагеря», – заявил глава Новосибирской области.