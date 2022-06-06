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Губернатор поручил принять меры для обеспечения безопасного детского отдыха

6 июня 07:13
Фото: Пресс-служба Правительства НСО
Вопросам безопасности детей во время летнего отдыха – повышенное внимание. Соответствующее поручение Губернатор Андрей Травников дал во время оперативного совещания с членами регионального Правительства 6 июня.

«Каждый год в преддверии летних каникул мы выполняем мероприятия по профилактике детского травматизма, но, к сожалению, в этом году лето началось с трагедии. Погиб подросток в Искитимском районе. Риски падения футбольных ворот для нас известны, но произошла трагедия.

Поэтому уважаемые мэры, главы районов, руководители органов власти, ответственные за обеспечение безопасности, – нужно провести все профилактические мероприятия. В отношении тех же пресловутых футбольных ворот: если они капитальные, то должны быть капитально закреплены, а если временные, то должны быть из легких конструкций и не нести угрозу для жизни.

Нужно внепланово провести обходы, осмотры всех незавершенных объектов строительства, котлованов, приямков и других опасных мест. А также обратить внимание на несанкционированные места летнего отдыха. Особенно важно сейчас на это обратить внимание, потому что это первый за последние два года сезон, когда разрешаются палаточные лагеря», – заявил глава Новосибирской области.

Губернатор поручил главам муниципальных образований региона оперативно обмениваться информацией со специалистами Роспотребнадзора, министерства труда и социального развития, министерства образования региона, правоохранительными органами для мер реагирования.

#Новости#Политика
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