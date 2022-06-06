РЭО: Принять участие в проекте «Экософия» сможет любой желающий старше 14 лет

Тысяча лидеров экорейтинга получат шанс отправиться в эколого-промышленные экспедиции, где смогут выстроить карьерный вектор на рынке устойчивого развития, а именно поработают над решением реальных задач, ориентированных на привлечение населения к экологичному образу жизни. Победители проекта получат медиаподдержку федерального уровня, а также другие возможности для роста своего экологического статуса и развития своих экологических замыслов.