РЭО: Принять участие в проекте «Экософия» сможет любой желающий старше 14 лет

Как отметили организаторы проекта, участвовать в проекте вплоть до самого финала, который состоится в мае 2023 года, сможет любой житель страны старше 14 лет. Об этом пишет 360tv.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, важно начинать развивать общую экологическую культуру.
«Благодаря экопросветительским программам большое количество людей меняют свою культуру потребления. Это касается и нашего основного направления работы — введения раздельного сбора твердых коммунальных отходов. РЭО всячески поддерживает проекты, направленные на развитие экологической культуры», — добавил Денис Буцаев.
Для всех участвующих в проекте предусмотрено начисление персональных баллов экорейтинга. Баллы будут даваться как за обучение, так и за выполнение заданий. В итоге проекта будет создана «ЭкоСборная России», в которую войдут самые активные в экологическом плане участники.
Участники с наивысшим рейтингом отправятся на очные мероприятия. Остальные же получат возможность продолжить обучение и прохождение заданий в рамках трека развития «Учись и действуй».
Тысяча лидеров экорейтинга получат шанс отправиться в эколого-промышленные экспедиции, где смогут выстроить карьерный вектор на рынке устойчивого развития, а именно поработают над решением реальных задач, ориентированных на привлечение населения к экологичному образу жизни. Победители проекта получат медиаподдержку федерального уровня, а также другие возможности для роста своего экологического статуса и развития своих экологических замыслов.