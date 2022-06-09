Для привлечения молодёжи регионе возводят комфортабельные общежития вузов

Ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев доложил Губернатору о том, что сегодня в НГТУ обучается более 13 тысяч студентов, а количество мест в общежитиях вуза – около 4-х тысяч. «Этого очень мало для того, чтобы расселить всех желающих – нам нужны новые общежития. Два года назад нам выделили деньги на строительство. Блоки нового здания будут соединены крытым тёплым переходом, под которым будет автомобильный проезд. Предполагаем, что здесь будут жить наши лучшие, самые талантливые студенты, исследователи и инноваторы, магистранты и аспиранты, часть комнат будет выделена под жильё для молодых семей. После постройки и ввода этого общежития мы будем поэтапно капитально ремонтировать все действующие сейчас общежития».