Победители Всероссийского голосования по благоустройству определены в регионе

По словам Дениса Архипова, в ряде случаев интрига сохранялась до последнего дня голосования. Особенно острая конкуренция развернулась в р.п. Краснообск между двумя объектами: общественной территорией у домов №212, №213 и детской площадкой рядом со зданием №73. Детская площадка в итоге победила с перевесом в 97 голосов. Активная конкуренция также была между названиями общественной территории в р.п. Сузун, в результате больше голосов (478) набрал парк под названием «Вешняки».