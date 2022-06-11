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Новосибирцы спасают от клещевого энцефалита барабанщика рок-группы Шкляра

11 июня 02:40
Фото: Роман Шкляр/ВК
Барабанщик новосибирской рок-группы Chasey Lain Роман Шкляр в июне попал в реанимацию после укуса клеща. Фанаты и неравнодушные горожане сейчас пытаются спасти ему жизнь, рассказала жена музыканта на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Светланы Шкляр, её супруга укусил энцефалитный клещ, когда они отдыхали на даче в Краснообске. Внезапно Роману стало плохо и на скорой его увезли сразу в реанимацию.

«Он был в тяжелом состоянии, когда его госпитализировали. А сейчас для Ромы сдали кровь 14 человек и ему стало лучше. Он в сознании, может общаться, но состояние ещё нестабильное. Рому перевели в палату интенсивной терапии. Всем огромнейшая благодарность за кровь и поддержку», - пишет в соцсетях супруга музыканта.

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора сообщали, что в Новосибирской области зафиксирован официально один летальный случай клещевого энцефалита, но медики предполагают, что есть и второй.

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