Новосибирцы спасают от клещевого энцефалита барабанщика рок-группы Шкляра

По словам Светланы Шкляр, её супруга укусил энцефалитный клещ, когда они отдыхали на даче в Краснообске. Внезапно Роману стало плохо и на скорой его увезли сразу в реанимацию.
«Он был в тяжелом состоянии, когда его госпитализировали. А сейчас для Ромы сдали кровь 14 человек и ему стало лучше. Он в сознании, может общаться, но состояние ещё нестабильное. Рому перевели в палату интенсивной терапии. Всем огромнейшая благодарность за кровь и поддержку», - пишет в соцсетях супруга музыканта.
Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора сообщали, что в Новосибирской области зафиксирован официально один летальный случай клещевого энцефалита, но медики предполагают, что есть и второй.