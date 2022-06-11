Новосибирцы спасают от клещевого энцефалита барабанщика рок-группы Шкляра

«Он был в тяжелом состоянии, когда его госпитализировали. А сейчас для Ромы сдали кровь 14 человек и ему стало лучше. Он в сознании, может общаться, но состояние ещё нестабильное. Рому перевели в палату интенсивной терапии. Всем огромнейшая благодарность за кровь и поддержку», - пишет в соцсетях супруга музыканта.