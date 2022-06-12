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Posted 12 июня 2022, 02:00

Published 12 июня 2022, 02:00

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

День России 12 июня 2022: программа и площадки праздника в Новосибирске

День России 12 июня 2022: программа и площадки праздника в Новосибирске

12 июня 2022, 02:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
День России 12 июня отпразднуют с размахом в Новосибирске и районах области в 2022 году. Для местных жителей и гостей региона подготовили крупную и увлекательную праздничную программу из 962 мероприятий. Рассказываем, куда и во сколько можно сходить.

День России 12 июня отпразднуют с размахом в Новосибирске и районах области в 2022 году. Для местных жителей и гостей региона подготовили крупную и увлекательную праздничную программу из 962 мероприятий. Рассказываем, куда и во сколько можно сходить.

Как сообщил журналистам исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков, самые грандиозные торжества ждут сибиряков на Михайловской набережной. Там состоятся концерты, игры, экскурсии и флешмобы.

Расписание программ на Михайловской набережной в День России 12 июня:

  • С 12:00 до 20:00 – пройдут концерты «Дети России!», «Россия – это мы!». На сцене выступят детские творческие коллективы, солисты Филармонии, сотрудники транспортной полиции и другие артисты.
  • Также в это время будет работать digital-фотозона, где можно сфотографироваться на фоне пейзажей с красочных мест России.
  • На набережной состоятся игры в карты и шахматы. Ещё рядом с сценой установят батут для прыжков.
  • Там же развернут стойку для записи поздравления России с праздником. Самые лучшие пожелания будут транслироваться с экрана

Программы праздника на следующую неделю:

До конца июня в Краеведческом музее Новосибирска проходят выставки, посвященные культуре и народу России. 11 июня в 16:00 начнется концерт в честь юбилея Петра I в театре «Глобус».

На следующий день выступит кавер-группы «Генеральный секретарь» у ДК Октябрьской революции. Выставки пройдут в парке «Россия – моя история» с 11:00, а в Каца приглашают бесплатно на музыкальный спектакль «Петр Первый».

Также родителям с детьми можно посетить 12 июня театр кукол, где покажут спектакль «Волк и семеро козлят». А в «Синема» покажут мультфильм «Пластилиновая история российского флага».

Фестиваль "Сибирский огонь-2022"

В 11:00 12 июня в около деревни Большой Оёш ждут сибиряков на самый зрелищный фестиваль "Сибирский огонь". Реконструкторы подготовили настоящее представление исторических событий во времена Петра I, боевых действий в Афганистане и в эпоху Античности. Полное расписание программы можно посмотреть по ссылке.

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