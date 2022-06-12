День России 12 июня 2022: программа и площадки праздника в Новосибирске

День России 12 июня отпразднуют с размахом в Новосибирске и районах области в 2022 году. Для местных жителей и гостей региона подготовили крупную и увлекательную праздничную программу из 962 мероприятий. Рассказываем, куда и во сколько можно сходить.

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