Казахстан, Узбекистан: первые арбузы из Азии появились на новосибирских прилавках

Posted 17 июня 2022, 06:29
Published 17 июня 2022, 06:29
Modified 17 сентября 2022, 07:38
Updated 17 сентября 2022, 07:38
Найти сладкие арбузы можно на Центральном рынке. Продавцы рассказывают, что начался сезон завоза бахчевых из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В некоторых фруктовых прилавках можно встретить популярное лакомство даже из Ирана.
Стоимость не фиксированная. Цена начинается от 70 рублей за килограмм. Самые дорогие арбузы продают за 120 рублей за кило. Добавим, что арбузы из других стран имеются в Новосибирской области уже с апреля. Продавцы уверяют, что они сладкие, однако некоторые сибиряки жалуются на вкус травы. По мнению заядлых арбузоедов, сочные плоды появляются только в августе.
Ранее Atas.info рассказывал, чем начали пичкать ранние арбузы летом 2022: пестициды, мочевина, гормоны роста. Плохие арбузы могут вызвать острое пищевое отравление, а если их слишком часто есть, то могут развиться и другие заболевания. Как выбрать свежий арбуз из Ирана или Средней Азии - в материале.