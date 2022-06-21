Когда минута молчания 22 июня 2022: как это происходит в Новосибирске

Чтобы присоединиться к символу «Минуты молчания», необходимо отложить все свои дела к этому часу. К акции присоединяются различные организации, компании и простые новосибирцы. Прервитесь от поездок на машине, оставьте в покое телефон и просто с миром помолчите. Наступившая тишина должна дать людям возможность осознать трагичность войны.