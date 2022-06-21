Когда минута молчания 22 июня 2022: как это происходит в Новосибирске

Posted 21 июня 2022, 05:38
Published 21 июня 2022, 05:38
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о ежегодном проведении всероссийской минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня. В Новосибирской области акция состоится в 16:15 по местному времени. В этот час все регионы страны замолчат на минуту и вспомнят подвиги героев Великой Отечественной войны.
На минуту прервется теле и радиовещание, а по телевизору вы услышите голос диктора. Также работа общественного транспорта приостановится на 60 секунд.
Чтобы присоединиться к символу «Минуты молчания», необходимо отложить все свои дела к этому часу. К акции присоединяются различные организации, компании и простые новосибирцы. Прервитесь от поездок на машине, оставьте в покое телефон и просто с миром помолчите. Наступившая тишина должна дать людям возможность осознать трагичность войны.