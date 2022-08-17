Поправки в закон о рекламе ощутимо ударят по рынку и слегка по бюджету Новосибирска

"Поступления в бюджет нас не устраивают", - соглашается начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов. По словам главы профильного ведомства, необходимо совершенствовать систему ценовых аукционов, чтобы не повторялась стандартная ситуация когда если первый участник не заключает договор, он не заключается и со вторым. "Человек может задрать цену до бесконечности, а потом отказаться от заключения. Такого опыта уже нет нигде в стране. В ближайшее время мы тоже от этого уйдем и увеличим задаток, чтобы не было таких шантажистских вещей", - подчеркивает Хорошунов.