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Киоск фастфуда снесли на площади Маркса в Новосибирске

Сегодня, 10:46
Фото: nsknews.info
В рамках кампании по борьбе с незаконными торговыми точками и нелегальными рекламными щитами мэрия показательно снесла киоск общепита на главной площади Ленинского района

Ковшом экскаватора разрушен киоск на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Торговая точка по продаже фастфуда была установлена без разрешения и работала много лет. Показательный снос устроили представители муниципальных служб. Киоск был демонтирован в рамках кампании по борьбе с так называемым "визуальным шумом".

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Помимо точки общепита, в районе площади Маркса сняли незаконную вывеску и уничтожили большой носитель баннерной рекламы. Всего в этом году в районе проспекта Маркса демонтировали около 70 незаконных рекламных конструкций, сообщает муниципальное информационное агентство "Новосибирские новости".

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