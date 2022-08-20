Киоск фастфуда снесли на площади Маркса в Новосибирске

Ковшом экскаватора разрушен киоск на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Торговая точка по продаже фастфуда была установлена без разрешения и работала много лет. Показательный снос устроили представители муниципальных служб. Киоск был демонтирован в рамках кампании по борьбе с так называемым "визуальным шумом".
Помимо точки общепита, в районе площади Маркса сняли незаконную вывеску и уничтожили большой носитель баннерной рекламы. Всего в этом году в районе проспекта Маркса демонтировали около 70 незаконных рекламных конструкций, сообщает муниципальное информационное агентство "Новосибирские новости".