Парень и девушка на мопеде разбились насмерть в ДТП с Toyota в Новосибирске

Авария произошла около 4 часов ночи 23 августа на улице Кирова. Автоледи за рулем «Тойота Витц» столкнулась с мопедом, на котором сидели двое молодых людей.
«Водитель и пассажир мопеда погибли на месте ДТП. Сейчас их личность устанавливается. Предварительно, это парень и девушка», - уточнила госинспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Любовь Бочкарева.
О состоянии водителя иномарки пока неизвестно. Вероятно, она получила травмы и попала в больницу. Её автомобиль сильно смяло от столкновения. Все обстоятельства устанавливают.
Это уже не первые жертвы нынешнего лета, разбившиеся на двухколесных транспортных средствах. Пара подростков на мотоцикле попала в ДТП в селе Верх-Ирмень Новосибирской области 6 июня. Погиб 17-летний водитель байка Zontes.
Неизвестный байкер наехал на 7-летнюю велосипедистку в Новосибирске, а потом уехал с места ДТП вечером 12 июля.