Парень и девушка на мопеде разбились насмерть в ДТП с Toyota в Новосибирске

Ресторатор из Новосибирска появилась на шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница»

Новосибирский ресторатор 29-летняя Яна Фомина приняла участие в шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница». Информацию она предоставила на своей странице в одной из социальных сетей.