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Парень и девушка на мопеде разбились насмерть в ДТП с Toyota в Новосибирске

Сегодня, 08:23
Фото: ГИБДД Новосибирска
Молодая пара на мопеде погибла в ночном ДТП с автомобилем Toyota Vitz в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщает ГИБДД региона.
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ДТП

Авария произошла около 4 часов ночи 23 августа на улице Кирова. Автоледи за рулем «Тойота Витц» столкнулась с мопедом, на котором сидели двое молодых людей.

«Водитель и пассажир мопеда погибли на месте ДТП. Сейчас их личность устанавливается. Предварительно, это парень и девушка», - уточнила госинспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Любовь Бочкарева.

О состоянии водителя иномарки пока неизвестно. Вероятно, она получила травмы и попала в больницу. Её автомобиль сильно смяло от столкновения. Все обстоятельства устанавливают.

Это уже не первые жертвы нынешнего лета, разбившиеся на двухколесных транспортных средствах. Пара подростков на мотоцикле попала в ДТП в селе Верх-Ирмень Новосибирской области 6 июня. Погиб 17-летний водитель байка Zontes. 

Неизвестный байкер наехал на 7-летнюю велосипедистку в Новосибирске, а потом уехал с места ДТП вечером 12 июля.

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#Алина Шефер#Происшествия#ДТП#Новосибирская область#Полиция#Новосибирск#Автомобиль#Мотоцикл
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