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H&M открылся в ТРЦ «Аура» в Новосибирске 26 августа – что там можно купить

Сегодня, 11:37
Фото: atas.info

Второй магазин H&M открылся в торговом центре «Аура» в Новосибирске

В пятницу, 26 августа в торговом центре «Аура» открылся второй магазин H&M, о чем сообщили читатели Atas.info. Продолжается распродажа одежды уходящего из России бренда.
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2022

Популярный магазин одежды открылся в привычном режиме. Утром очередей не было, но скопление покупателей образовывается к вечеру. Как это было ранее в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Первый магазин открылся 23 августа. Огромный поток посетителей фиксировался два дня. 

Спросом пользуется весенняя и летняя коллекция для всей семьи. Не менее новосибирцы интересуются и аксессуарами, которые продаются в H&M по приемлемым ценам. К слову, стоимость одежды никак не изменилась. Цены остались на прежнем уровне, в чем убедился корреспондент Atas.info.

Напомним, жители Новосибирска продают за 500 рублей места в очереди на распродажу бренда H&M в ТРЦ «Галерея». Подобная услуга пользуется большой популярностью в Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. Люди готовы за плату стоять в очереди в любом торговом центре и в любое время.

Сотни людей стоят второй день в очереди за покупками в H&M в Новосибирске
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