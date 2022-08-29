По данным ведомства, инцидент случился на улице Народная в доме №63. Там упал потолок в одной из квартир. К счастью, пострадавших в обрушении нет.
Известно, что в здании проводился капитальный ремонт кровли. На месте произошедшего работали сотрудники управляющей компании.
Напомним, ранее двухэтажный ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска. Изначально там вспыхнула крыша. В помещении были газовые баллоны. Посетителей в заведении не было, а персонал ресторана эвакуировался самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.