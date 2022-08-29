atas.info
ГлавноеВсе новости

Крыша рухнула в жилом доме на улице Народная в Новосибирске

Сегодня, 17:11
Фото: Любовь Чусовитина / 2ГИС
В Калининском районе Новосибирска произошло ЧП – рухнула крыша жилого дома. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.
Сюжет
2022

По данным ведомства, инцидент случился на улице Народная в доме №63. Там упал потолок в одной из квартир. К счастью, пострадавших в обрушении нет. 

Известно, что в здании проводился капитальный ремонт кровли. На месте произошедшего работали сотрудники управляющей компании. 

Напомним, ранее двухэтажный ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска. Изначально там вспыхнула крыша. В помещении были газовые баллоны. Посетителей в заведении не было, а персонал ресторана эвакуировался самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

Читайте также:
Ураган снес крыши 6 зданий в городе Карасуке Новосибирской областиМощнейший ураган уничтожил крыши и обрушил деревья под Новосибирском ночью 26 июня
#Эмилия Каплунская#Происшествия#Город#Общество#2022#Новосибирск#Ветхое жилье#Крыша#Дом
Подпишитесь
ЧВК «Вагнер» запустила рекламу на маршрутках в Новосибирске
В субботу, 28 августа в Новосибирске горожане заметили маршрутное такси, на котором было рекламное объявление с набором в ЧВК «Вагнер».
Сегодня, 10:08
Невеста вся в крови: под Новосибирском жених вылетел в окно машины после жёсткого ДТП
Сегодня, 08:52
В Новосибирске начали продавать кошачьи усы до 300 рублей за штуку
Сегодня, 12:40
Ребенку наложили картон вместе гипса в больнице под Новосибирском
Сегодня, 18:08
Пациент погиб при пожаре в больнице в Октябрьском районе Новосибирска
Сегодня, 14:22