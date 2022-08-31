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Угомонили выстрелом в воздух: пьяные новосибирцы напали на полицейского с ножом

Сегодня, 09:58
Фото: 1MI

Трое нападавших парней с ножом на полицейского задержаны в Новосибирске

В Новосибирске арестовали троих мужчин, которые напали на полицейского с ножом. Такое решение принял суд Заельцовского района.
Сюжет
2022

Напомним, что инцидент произошел 28 августа 2022 года. На улицу Кропоткина вызвали полицию. Причиной этому стала шумная компания их троих мужчин. Новосибирцы были выпившие. 

Двое полицейских попросили предъявить их документы, однако просьбу компания восприняла агрессивно. Сначала мужчины начали ругаться с матами, а потом и вовсе один из них достал нож. Правоохранители восприняли это как угрозу и чтобы задержать и угомонить нарушителей, пришлось сделать выстрел в воздух.

По факту произошедшего  Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мужчинам может грозить до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение, что подразумевает статья, по которой их обвиняют. 

Напомним, ранее полиция задержала стрелка с детской площадки в Новосибирске. Изначально компания пьяных взрослых людей вела себя агрессивно, запугивала детей, а потом и вовсе взялась за оружие. Пули собирали по всему двору. Однако к счастью, никто не пострадал.

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Город#Происшествия#2022#Полиция#Уголовное дело#Новосибирская область#Новосибирск
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