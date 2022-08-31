Двое полицейских попросили предъявить их документы, однако просьбу компания восприняла агрессивно. Сначала мужчины начали ругаться с матами, а потом и вовсе один из них достал нож. Правоохранители восприняли это как угрозу и чтобы задержать и угомонить нарушителей, пришлось сделать выстрел в воздух.