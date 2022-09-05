В ведомстве уточнили, что группа туристов в составе 10 человек и двух гидов новосибирской туристической компании «Extreme Time» отправилась на восхождение на вулкан Ключевская сопка еще 30 августа, а 3 сентября поступило первое тревожное сообщение – пять человек погибли.
В последующие дни поступило сообщение о смерти еще четырех человек. Итого: количество погибших составляет 9 человек. В ряде СМИ утверждают, что двое человек находятся в доме ученых на высоте ниже, а один все еще на вершине горы из-за перелома ноги.
Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и гида ООО «Экстрим тайм» за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.