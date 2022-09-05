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9 из 12 человек погибли в туре новосибирской компании на Ключевскую сопку

Сегодня, 19:49
Фото: Wind Talker / Youtube
Именно так выглядят погодные условия на Ключевской сопке. Кадр с записи восхождения 2020 года.
Количество погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке достигло девяти человек, а в живых остаются еще трое. Информацию предоставили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве уточнили, что группа туристов в составе 10 человек и двух гидов новосибирской туристической компании «Extreme Time» отправилась на восхождение на вулкан Ключевская сопка еще 30 августа, а 3 сентября поступило первое тревожное сообщение – пять человек погибли. 

В последующие дни поступило сообщение о смерти еще четырех человек. Итого: количество погибших составляет 9 человек. В ряде СМИ утверждают, что двое человек находятся в доме ученых на высоте ниже, а один все еще на вершине горы из-за перелома ноги.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и гида ООО «Экстрим тайм» за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#Александр Кондратьев#Происшествия#Гибель#Туристы погибли на Камчатке
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