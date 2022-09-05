Спустя 20 минут после начала продаж сайт ХК на несколько минуту упал. Потом восстановился, но глючить и тормозить не перестал. Однако если перезагрузить страницу, всё заработает и появится возможность быстро кликнуть на нужный билет. Чтобы его купить, необходимо зарегистрироваться.