Продажа билетов на хоккей стартовала в 10:00 на официальном сайте клуба – переходите по ссылке. Сейчас болельщики молниеносно раскупают билеты на матч «Сибири» против «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), который состоится 9 сентября. Стоимость варьируется от 650 до 2000 рублей в зависимости от сектора.
Спустя 20 минут после начала продаж сайт ХК на несколько минуту упал. Потом восстановился, но глючить и тормозить не перестал. Однако если перезагрузить страницу, всё заработает и появится возможность быстро кликнуть на нужный билет. Чтобы его купить, необходимо зарегистрироваться.
В 10:35 появилась вкладка с продажей мест на трибуны на матч «Сибири» с челябинским «Трактором», который пройдет 11 сентября. В 10:45 начнется продажа билетов на игру (13 сентября) с «Авангардом».
Также сейчас болельщикам доступны билеты на игры с «Нефтехимиком» (Нижнекамск) и «Автомобилистом» (Екатеринбург).
На сайте ХК «Сибирь» отмечается, что билеты можно купить в кассах ЛДС с 5 сентября с 10:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 17:00 в выходные дни. В одни руки выдают 4 билета. Детям до 3 лет вход бесплатный.