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В Новосибирске началась продажа билетов на матчи ХК «Сибирь»

Сегодня, 10:47
Фото: ХК "Сибирь"
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» открыл продажу билетов на свои матчи 5 сентября 2022 года. Atas.info расскажет и покажет, как и где купить, что по ценам.
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Хоккей

Продажа билетов на хоккей стартовала в 10:00 на официальном сайте клуба – переходите по ссылке. Сейчас болельщики молниеносно раскупают билеты на матч «Сибири» против «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), который состоится 9 сентября. Стоимость варьируется от 650 до 2000 рублей в зависимости от сектора.

Спустя 20 минут после начала продаж сайт ХК на несколько минуту упал. Потом восстановился, но глючить и тормозить не перестал. Однако если перезагрузить страницу, всё заработает и появится возможность быстро кликнуть на нужный билет. Чтобы его купить, необходимо зарегистрироваться.

В 10:35 появилась вкладка с продажей мест на трибуны на матч «Сибири» с челябинским «Трактором», который пройдет 11 сентября. В 10:45 начнется продажа билетов на игру (13 сентября) с «Авангардом».

Также сейчас болельщикам доступны билеты на игры с «Нефтехимиком» (Нижнекамск) и «Автомобилистом» (Екатеринбург). 

На сайте ХК «Сибирь» отмечается, что билеты можно купить в кассах ЛДС с 5 сентября с 10:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 17:00 в выходные дни. В одни руки выдают 4 билета. Детям до 3 лет вход бесплатный.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Хоккей
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