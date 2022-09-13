Родители пожаловалась на матерящуюся няню детского сада в Новосибирске

Родительница предупредила об этой няне новосибирцев, написав о неё пост в паблике «Моя Первомайка» во «ВКонтакте». С её слов, женщина может грубо выражаться при детях, швырять в них вещи и хватать сильно за руки.
На няню родители жаловались не однократно. После этого её перевели в группу детей младшего возраста – мамочкам это крайне не понравилось. Большинство воспитанников там ещё не умеет говорить, поэтому они не смогут рассказать об издевательствах.
Коллективно родители обратились к заведующей учреждения с просьбой отстранить няню от работы. Пока она мер не приняла, занимается поиском очевидцев.