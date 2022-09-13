atas.info
ГлавноеВсе новости

Родители пожаловалась на матерящуюся няню детского сада в Новосибирске

Сегодня, 17:08
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска пожаловалась в соцсетях на грубую няню в детском саду Первомайского района. Со слов женщины, работница материться и ведет себя неадекватно.

Родительница предупредила об этой няне новосибирцев, написав о неё пост в паблике «Моя Первомайка» во «ВКонтакте». С её слов, женщина может грубо выражаться при детях, швырять в них вещи и хватать сильно за руки.

На няню родители жаловались не однократно. После этого её перевели в группу детей младшего возраста – мамочкам это крайне не понравилось. Большинство воспитанников там ещё не умеет говорить, поэтому они не смогут рассказать об издевательствах.

Коллективно родители обратились к заведующей учреждения с просьбой отстранить няню от работы. Пока она мер не приняла, занимается поиском очевидцев.

 

 

 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Дети
Подпишитесь
Полмиллиарда за сервелат: Черкизово подало иск в суд к новосибирской Торговой площади
Сегодня, 12:38
Как зайти в почту Яндекса: где теперь искать свои письма
Сегодня, 13:12
Авиакомпания S7 начала распродажу билетов: самые большие скидки из Новосибирска
Сегодня, 10:52
Модель из Новосибирска София Стейнберг выступила на показе Fendi в Нью-Йорке
Сегодня, 09:42
Какого числа начинается отопительный сезон 2022 в Новосибирске – в сентябре
Сегодня, 07:23
Директор спортцентра в Новосибирске получил условный срок за травмы детей на батутах
Сегодня, 13:34