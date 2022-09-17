Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Иван Сидоренко собирался скрыться в Испании, полагают следователи. У него были забронированы авиабилеты в Испанию, однако выкупить их до своего задержания директор группы компаний "Энергомонтаж" не успел. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает издание "Коммерсант".
В пятницу, 16 сентября, депутата Заксобрания Ивана Сидоренко отправили под домашний арест на два месяца. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве с муниципальной землей, сумма ущерба, нанесенного муниципалитету, составляет 163 млн рублей.
Как говорится в материалах дела, будучи руководителем строительной компании, Сидоренко предъявил в мэрию фальшивые документы о наличии на земельном участке в Калининском районе Новосибирска торгового центра площадью 5,1 тыс. кв. метров. Это и послужило основанием его преимущественного права выкупа земли без проведения торгов по льготной стоимости за 17,2 млн рублей. Позже на этом участке компания Ивана Сидоренко построила два многоэтажных жилых дома.