По словам очевидцев, инцидент произошел в центре города – на улице Ленина в доме №88. В квартирное бюро вломился мужчина. Он был в медицинской маске и перчатках. Его личность установить пока не удалось.
«Угрожая администратору забрал все деньги и скрылся в неизвестном направлении», - написал автор поста.
Свидетели произошедшего предполагают, что грабитель скрылся в районе дома №90 по улице Ленина. Теперь автор поста хочет разыскать других очевидцев, которые узнали на видео злоумышленника для дальнейшего обращения в полицию.
Напомним, ранее трое человек в масках ограбили кафе «Голод» за 20 секунд в Новосибирске.