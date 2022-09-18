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Неизвестный вломился и ограбил квартирное бюро в центре Новосибирска

Сегодня, 03:39
Фото: Инцидент Новосибирск
В субботу, 17 сентября в Новосибирске произошло ограбление квартирного бюро, о чем стало известно из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, инцидент произошел в центре города – на улице Ленина в доме №88. В квартирное бюро вломился мужчина. Он был в медицинской маске и перчатках. Его личность установить пока не удалось.

«Угрожая администратору забрал все деньги и скрылся в неизвестном направлении», - написал автор поста.

Свидетели произошедшего предполагают, что грабитель скрылся в районе дома №90 по улице Ленина. Теперь автор поста хочет разыскать других очевидцев, которые узнали на видео злоумышленника для дальнейшего обращения в полицию.  

Напомним, ранее трое человек в масках ограбили кафе «Голод» за 20 секунд в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Криминал#Город#Новосибирск#2022#Уголовное дело#Полиция#Видео
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