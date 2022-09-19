Уголовное дело возбудили после заявления местного предпринимателя, владеющего земельными участками в Новосибирской области. По словам фермера, рэкетиры вымогали у него около 20 млн. рублей, а после отказа платить пообещали уничтожить всю его сельхозтехнику. 14 сентября четверо предполагаемых участников банды приехали в Новосибирскую область с канистрой дизельного топлива. Технику они так и не нашли, после чего подожгли посевы на земле фермера.