В приемной главы Татарского района Новосибирской области со ссылкой на руководителя районной администрации Юрия Вязова подтвердили возгорание части посевных площадей, принадлежащих частному предпринимателю. Однако отказались уточнить, где именно располагались поля и как зовут владельца погибшего урожая, сославшись на охрану персональных данных.
По подозрению в поджоге сельхозпосевов в Новосибирской области Куйбышевский районный суд города Омска отправил в СИЗО на 2 месяца восемь человек. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. Предполагаемым лидером группировки следствие считает заместителя председателя Чечено-Ингушской диаспоры в Омске Альви Джабраилова и представителя Чеченской общины в Свердловской области Аслана Асиева. Омские СМИ не раз именовали Джабраилова "представителем Рамзана Кадырова" в регионе.
Уголовное дело возбудили после заявления местного предпринимателя, владеющего земельными участками в Новосибирской области. По словам фермера, рэкетиры вымогали у него около 20 млн. рублей, а после отказа платить пообещали уничтожить всю его сельхозтехнику. 14 сентября четверо предполагаемых участников банды приехали в Новосибирскую область с канистрой дизельного топлива. Технику они так и не нашли, после чего подожгли посевы на земле фермера.