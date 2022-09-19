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В Татарском районе сгорели посевы – за это арестованы чеченские рэкетиры

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI

Бандиты сожгли посевы у фермера в Новосибирской области

За поджог посевов фермера в Татарском районе Новосибирской области суд в Омске арестовал нескольких предполагаемых участников банды. Следователи считают, что преступным сообществом руководил "представитель Рамзана Кадырова"

В приемной главы Татарского района Новосибирской области со ссылкой на руководителя районной администрации Юрия Вязова подтвердили возгорание части посевных площадей, принадлежащих частному предпринимателю. Однако отказались уточнить, где именно располагались поля и как зовут владельца погибшего урожая, сославшись на охрану персональных данных.

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По подозрению в поджоге сельхозпосевов в Новосибирской области Куйбышевский районный суд города Омска отправил в СИЗО на 2 месяца восемь человек. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. Предполагаемым лидером группировки следствие считает заместителя председателя Чечено-Ингушской диаспоры в Омске Альви Джабраилова  и представителя Чеченской общины в Свердловской области Аслана Асиева. Омские СМИ не раз именовали Джабраилова "представителем Рамзана Кадырова" в регионе.

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Уголовное дело возбудили после заявления местного предпринимателя, владеющего земельными участками в Новосибирской области. По словам фермера, рэкетиры вымогали у него около 20 млн. рублей, а после отказа платить пообещали уничтожить всю его сельхозтехнику. 14 сентября четверо предполагаемых участников банды приехали в Новосибирскую область с канистрой дизельного топлива. Технику они так и не нашли, после чего подожгли посевы на земле фермера.

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