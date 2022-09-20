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В Новосибирске не будет дополнительного транспорта на празднование 85-летия области

Сегодня, 08:00
Фото: Артем Шершнев
Власти не будут пускать дополнительные маршруты для пассажиров, которые захотят уехать с Михайловской набережной после завершения праздничных торжеств в честь 85-летения Новосибирской области вечером 24 сентября

После завершения концерта Полины Гагариной и Ханны на Михайловской набережной в Новосибирске, который станет кульминацией тожеств по случаю 85-летнего юбилея Новосибирской области, никакого дополнительного пассажирского транспорта для развоза гостей праздника не планируется.

"Самые массовые мероприятия пройдут на Михайловской набережной, там хорошая транспортная развязка и метро, специальных подвозов не будет", – сообщил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

 

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При этом, по оценке чиновника, праздничные мероприятия на набережной, которые начнутся с утра в субботу, 24 сентября, могут собрать от 100 до 120 тысяч зрителей.

Кроме того, глава регионального Минкульта отметил, что трехдневное празднование 85 годовщины с момента создания Новосибирской области не создаст помех автомобилистам. Никаких перекрытий дорог не планируется.  

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