«Первой целью было проконтролировать ход ремонтных работ к началу учебного года и к началу отопительного сезона. Вторая цель – решение вопросов путем личного контакта. Третья – морально поддержать людей, которые живут в Мариуполе и Беловодске, ведь их запугивают со стороны киевского режима», - сказал Травников.
Глава региона в ходе разговора отметил, что у него нет на Донбассе родственников и знакомых. Однако его удивляют местные жители – они все хотят только одного, это вхождение в состав России.