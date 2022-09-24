На сборный пункт в Новосибирске отправили мобилизованных в Кыштовском районе

Утром в субботу, 24 сентября, от здания администрации Кыштовского района Новосибирской области на сборный пункт в Новосибирске отправился автобус с мужчинами, призванными из запаса в ходе частичной мобилизации. После прохождения подготовки они пополнят ряды армии России в статусе контрактников. Резервистов из разных сел района пришли проводить десятки людей. Некоторые женщины плакали.