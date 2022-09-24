Первые команды мобилизованных начали отправлять к местам формирования воинских частей в Новосибирской области. В частности, жители Чановского района опубликовали видео, на котором видно, как мужчин в возрасте 30 лет и старше грузятся в желтую "Газель", на которой их повезут в сборный пункт. Там они будут проходить обучение, а затем их отправят на фронт в Украину.
Кадры того, что происходит в военкомате Ленинского и Кировского районов Новосибирска опубликовал телеканал "Звезда". Сотрудники военкомата говорят, что повестки пришли в основном людям до 35 лет, которые имеют воинские учетные специальности. При этом большинство пришли добровольно еще до получения повестки.
В Бердске начали вязать носки и варежки для участников спецоперации. Эту акцию устроила городская общественная палата. Площадки для вязания открыли в ДК «Родина», музее и детской библиотеке. Активисты отмечают, что обучат вязанию тех, кто этого не умеет. В октябре специалисты проведут мастер-классы.
В областном центре прошел концерт в поддержку спецоперации. Артисты выступали в сцене в Центральном парке. Как сообщили в региональном правительстве, число зрителей достигло 7 тысяч человек.
Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов предложил певице Полине Гагариной направить весь гонорар за выступление на праздновании в четь 85-летия Новосибирской области направить на помощь жителям Донбасса. Напомним, за концерт на Михайловской набережной, который продлится менее часа, правительство Новосибирской области заплатит артистке 9 мин рублей из регионального бюджета.
Тем временем, в Новосибирске идет голосование на референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. В городе оборудованы четыре участка для голосования, принять участие в референдуме могут жители этих территорий, покинувшие родные дома, при предъявлении соответствующих документов.