Первые команды мобилизованных начали отправлять к местам формирования воинских частей в Новосибирской области. В частности, жители Чановского района опубликовали видео, на котором видно, как мужчин в возрасте 30 лет и старше грузятся в желтую "Газель", на которой их повезут в сборный пункт. Там они будут проходить обучение, а затем их отправят на фронт в Украину.