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Чем питаются мобилизованные в Новосибирске: обзор питания

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI
Житель Новосибирска, которого призвали служить по частичной мобилизации в РФ, сделал обзор питания в призывном пункте на базе Новосибирского высшего военного командного училища.

Мужчина пришел в военкомат 24 сентября – его отправили в призывной пункт, где оказалось хорошее питания. 

На первый завтрак давали: лапша с тушенкой, яйцо, чай с молоком и хлеб с маслом. Во второй раз: гречку с тушенкой, яйцо, масло, хлеб белый и черный. Также можно взять по ложке горошка или кукурузы, а также свежую капусту.

В обеденное время мобилизованным давали: борщ, перловку с подливой и без мяса, маринованные помидоры с винегретом, хлеб с маслом и маленькую пачку сока или чай.

Один из ужинов прошел не менее хорошо: рис с тушенкой, гарнир на выбор, хлеб с маслом и два печенья. Также часто дают рыбную продукцию, например, рыбные котлеты. 

Стоит отметить, что на территория часто есть магазин для военнослужащих, где они за свои деньги могут купить себе табачные изделия, сладости и другие вкусные продукты. Однако на питание пока никто и не жалуется, ведь в основном в рационе есть мясо и рыба. 

#Александр Кондратьев#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#Частичная мобилизация#Мобилизация#Армия#Еда#Питание
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