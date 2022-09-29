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Мобилизованные начали боевую подготовку по стрельбе и метанию гранат в Новосибирске

Сегодня, 07:19
Фото: 1MI
В Новосибирске на одном из полигонов начались занятия по боевое подготовке призванных в рамках частичной мобилизации – их учат стрелять, метать гранаты и другому. Информацию предоставили в пресс-службе регионального правительства.

Резервистам в течение некоторого времени предстоит вспомнить навыки владения огнестрельным оружием и пройти инструктажи по разным дисциплинам. 

Бойцов будут обучать тактике и спецподготовке – они изучат устройство технических средств разведки, средств связи, минно-взрывное дело, военную топографию. 

Главное, что они будут оттачивать – это умение стрельбы из разных видов оружия и метания боевых гранат. Благодаря этому на специальной военной операции они смогут не только выжить, но и привести противника к поражению.

#Александр Кондратьев#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Частичная мобилизация#Война#Армия
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