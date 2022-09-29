Мобилизованные начали боевую подготовку по стрельбе и метанию гранат в Новосибирске

Резервистам в течение некоторого времени предстоит вспомнить навыки владения огнестрельным оружием и пройти инструктажи по разным дисциплинам.
Бойцов будут обучать тактике и спецподготовке – они изучат устройство технических средств разведки, средств связи, минно-взрывное дело, военную топографию.
Главное, что они будут оттачивать – это умение стрельбы из разных видов оружия и метания боевых гранат. Благодаря этому на специальной военной операции они смогут не только выжить, но и привести противника к поражению.