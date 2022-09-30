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Дачные автобусы продолжат ездить до 9 октября в Новосибирске

Сегодня, 12:08
Фото: 1MI
Работу дачных автобусов в Новосибирске продлят с 1 по 9 октября – эти дни будет теплая погода. Информацию предоставили в городском управлении пассажирских перевозок мэрии города.

Автобусы будут двигаться до дачных поселков по маршрутам: № 77л «Ул. Ветлужская - Сады» и № 51л «Нижняя Ельцовка – с/о «Отдых-2» во все дни, кроме 3 октября.

Пассажирские перевозки будут осуществляться по установленному в соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 30.11.2021 с поддержкой социальных, школьных и студенческих карт.

Стоит отметить, что недавно стало известно, что городские власти хотят повысить тарифы на общественном транспорте, но пока это предложение только на стадии рассмотрения. 

#Александр Кондратьев#Транспорт#Новосибирск#Общественный транспорт#Автобусы
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