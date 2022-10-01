Частичная мобилизация с ошибками и арест Лаптева: жители Новосибирска в шоке

Политика заключили под стражу до 26 ноября 2022 года по ходатайству регионального Следственного комитета – ему грозит до 12 лет лишения свободы за получение взятки в крупном размере, а также, если его вина будет доказана, он не сможет занимать такие должности до 10 лет или получит штраф до 4 млн рублей.