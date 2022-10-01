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Частичная мобилизация с ошибками и арест Лаптева: жители Новосибирска в шоке

Сегодня, 12:44
Фото: atas.info
Рабочая неделя с 26 по 30 сентября шокировала своими новостями вероятнее всего большую часть жителей Новосибирска, а их жизнь поделилась на «До» и «После». С самого понедельника горожане волнуются из-за частичной мобилизации, которая затрагивает их семьи, а в это время еще и сажают в СИЗО депутата.

Военком Новосибирска хотел призвать всех

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев заявлял, что под частичную мобилизацию могут попасть и не служившие в армии мужчины, если не могут найти человека определенной специальности в молодом возрасте, то начинают искать более старших людей и рассматривать даже граждан без боевого опыта и срочной службы в армии. 

Спустя время выяснилось, что мужчины с категорией «B» могут попасть под частичную мобилизацию в Новосибирской области, но в первую очередь пойдут здоровые и отслужившие в армии. 

Люди в страхе, а звезды критикуют новосибирские военкоматы

Мобилизованные под страхом пуль массово ринулись покупать бронежилеты в Новосибирске. Ажиотаж вокруг бронежилетов возник в Новосибирске на фоне частичной мобилизации на спецоперацию. Производители не успевают их изготавливать для военных и гражданских по предзаказу.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «России-1» раскритиковал военкома из Новосибирска. За ошибки при частичной мобилизации он предложил их жестко расстреливать или отправлять на фронт. 

Лаптев под следствием: грозит до 12 лет лишения свободы 

Судья на два месяца заключил депутата Заксобрания Владимира Лаптева в СИЗО по делу о получении взятки в крупном размере.

Чиновника задержали 27 сентября 2022 года. По версии следствия, работая председателем комиссии по экологии он предложил одному из знакомых коллег работать у него в качестве «призрака» – за это он получил 900 тысяч рублей на свою банковскую карту.

Политика заключили под стражу до 26 ноября 2022 года по ходатайству регионального Следственного комитета – ему грозит до 12 лет лишения свободы за получение взятки в крупном размере, а также, если его вина будет доказана, он не сможет занимать такие должности до 10 лет или получит штраф до 4 млн рублей.

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