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Более 100 человек эвакуировали из здания новосибирского военкомата 14 октября

Сегодня, 03:57
Фото: BFM-Новосибирск
В пятницу, 14 октября в Новосибирске из здания областного военкомата эвакуировали более 100 человек.

Военный комиссариат расположен по адресу Советская, 4а. Все посетители и сотрудники находятся на улице, о чем сообщает BFM-Новосибирск.

По словам очевидцев, эвакуация затронула не только сотрудников военкомата, но и всех организаций, которые находятся по этому адресу. О причинах эвакуации посетителям ничего не сказали.  

Напомним, в Новосибирске рано утром, 29 сентября неизвестный поджег здание Кировского и Ленинского военкомата. Злоумышленник бросил в окно бутылки с зажигательной смесью. Внутри произошло возгорание, но не сильное. Поджигатель задержан

 

Также это не единственный случай поджогов военкоматов в России в сентября. После объявления частичной мобилизации, насчитывается минимум 10 случаев, когда злоумышленники поджигают здания военного комиссариата. 

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