Более 100 человек эвакуировали из здания новосибирского военкомата 14 октября

Военный комиссариат расположен по адресу Советская, 4а. Все посетители и сотрудники находятся на улице, о чем сообщает BFM-Новосибирск.
По словам очевидцев, эвакуация затронула не только сотрудников военкомата, но и всех организаций, которые находятся по этому адресу. О причинах эвакуации посетителям ничего не сказали.
Напомним, в Новосибирске рано утром, 29 сентября неизвестный поджег здание Кировского и Ленинского военкомата. Злоумышленник бросил в окно бутылки с зажигательной смесью. Внутри произошло возгорание, но не сильное. Поджигатель задержан.
Также это не единственный случай поджогов военкоматов в России в сентября. После объявления частичной мобилизации, насчитывается минимум 10 случаев, когда злоумышленники поджигают здания военного комиссариата.