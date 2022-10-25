atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Грандиозное солнечное затмение только что началось в Новосибирске 25 октября 2022

Сегодня, 09:50
Фото: atas.info
Затмение можно наблюдать с 17:08 до 18:02
Частичное солнечное затмение перед закатом началось в Новосибирске. Тысячи сибиряков уже нашли места, где будут наблюдать за астрономическим явлением.

25 октября в столице Сибири произойдет солнечное затмение. Общая продолжительность последнего в этом году затмения составит более 4-х часов, но в мегаполисе его активную фазу будет видно только час: с 17:08 до 18:02 по местному времени. Видимость частичного затмения составит почти 70%.

Лучшим место для наблюдения за затмением подходит берег Новосибирского водохранилища – там нет засветов, и открывается отличный вид. Можно посмотреть астрономическое явление и на Михайловской набережной, однако огни города не дадут в полной мере насладиться увиденным. Другой смотровой площадкой стал Большой новосибирский планетарий, а также онлайн трансляция из обсерватории.

Чтобы смотреть на солнечное затмение, важно использовать специальные светофильтры, темные диски/пленку, сварочное стекло и другие средства защиты, которые защитят вас от ожога сетчатки глаза. Более подробно, как смотреть затмение Солнца, читайте в материале.  Также там представлен ТОП-локаций в Новосибирске, где можно сделать красивые фотографии во время затмения. 

Затмение солнца в Новосибирске 25 октября 2022: во сколько смотреть
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Общество#Город#Экология#Новосибирск#2022#Солнечное затмение#Затмение Солнца 25 октября 2022#Всегда актуально
Подпишитесь
Новый циклон с ураганным ветром надвигается на Новосибирскую область
Сегодня, 08:15
Госслужащим рекомендовали перейти на российские мессенджеры после сбоя WhatsApp
Сегодня, 17:12
Донос в СК написали коллеги на депутата Терещенко: не так помогает мобилизованным
Сегодня, 14:28
Власти РФ не устраивали глобальную диверсию против Whats App - депутат ГД Сулейманов
Сегодня, 16:17
Режим базовой готовности в Новосибирской области: штаб принял важные решения
Сегодня, 16:21