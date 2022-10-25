25 октября в столице Сибири произойдет солнечное затмение. Общая продолжительность последнего в этом году затмения составит более 4-х часов, но в мегаполисе его активную фазу будет видно только час: с 17:08 до 18:02 по местному времени. Видимость частичного затмения составит почти 70%.
Лучшим место для наблюдения за затмением подходит берег Новосибирского водохранилища – там нет засветов, и открывается отличный вид. Можно посмотреть астрономическое явление и на Михайловской набережной, однако огни города не дадут в полной мере насладиться увиденным. Другой смотровой площадкой стал Большой новосибирский планетарий, а также онлайн трансляция из обсерватории.
Чтобы смотреть на солнечное затмение, важно использовать специальные светофильтры, темные диски/пленку, сварочное стекло и другие средства защиты, которые защитят вас от ожога сетчатки глаза. Более подробно, как смотреть затмение Солнца, читайте в материале. Также там представлен ТОП-локаций в Новосибирске, где можно сделать красивые фотографии во время затмения.