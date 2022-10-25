Чтобы смотреть на солнечное затмение, важно использовать специальные светофильтры, темные диски/пленку, сварочное стекло и другие средства защиты, которые защитят вас от ожога сетчатки глаза. Более подробно, как смотреть затмение Солнца, читайте в материале. Также там представлен ТОП-локаций в Новосибирске, где можно сделать красивые фотографии во время затмения.