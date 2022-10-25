Власти Новосибирска закупили 28 отечественных уборочных машин

"Машины новые, особенность заключается в том, что на них оборудование отечественное. Здесь нет, может быть, накрученной, как на предыдущей технике, электроники, но зато всё знакомо", - приводятся в сообщении слова директор дорожно-эксплуатационного учреждения (ДЭУ) № 1 Алексея Лыкова.