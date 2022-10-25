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Власти Новосибирска закупили 28 отечественных уборочных машин

Сегодня, 15:00
Фото: Мэрия Новосибирска
новая уборочная техника
Новосибирский парк коммунальной техники пополнили 28 универсальных уборочных машин российского производства, сообщили в пресс-службе мэрии. Десять новых КамАЗов готовят к работе, остальная техника будет поставлена в ближайшее время.

"Машины новые, особенность заключается в том, что на них оборудование отечественное. Здесь нет, может быть, накрученной, как на предыдущей технике, электроники, но зато всё знакомо", - приводятся в сообщении слова директор дорожно-эксплуатационного учреждения (ДЭУ) № 1 Алексея Лыкова.

Он отметил, что у новой техники широкий профиль применения - "четыре в одном".

"Эта техника работает как классический самосвал, как зимне-подметальная машина, как распределитель противогололедных материалов, а в летний период дополнительно как поливомоечная машина», - пояснил директор ДЭУ № 1.

Машины будут готовы к эксплуатации на следующей неделе, добавил Лыков.

Ранее власти Новосибирска закупили 65 тыс. тонн противогололедных смесей

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#Общество#Город#Новосибирск#Техника#Коммунальные службы#Мэрия
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