В Сети появились кадры, снятые камерой видеорегистратора, который находился в кабине автомобиля скорой помощи. На них видно, что машина с медиками двигается на большой скорости по пустынной улице Петухова. Автомобиль практически проехал перекресток с Советским шоссе на разрешающий сигнал светофора, как справа так же на большой скорости вылетает Toyota Fielder, которой в то время горит красный свет. От сильнейшего удара в переднюю часть медицинский микроавтобус переворачивается на бок. На этом запись обрывается.