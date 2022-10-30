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Появилось видео страшной аварии с участием скорой помощи в Новосибирске

Сегодня, 08:37
Фото: ГИБДД по НСО
Удар был такой силы, что автомобиль, скорее всего, восстановлению не подлежит
Видеорегистратор был установлен в кабине медицинского автомобиля. Последнее, что он снял – момент переворота неотложки

В Сети появились кадры, снятые камерой видеорегистратора, который находился в кабине автомобиля скорой помощи. На них видно, что машина с медиками двигается на большой скорости по пустынной улице Петухова. Автомобиль практически проехал перекресток с Советским шоссе на разрешающий сигнал светофора, как справа так же на большой скорости вылетает Toyota Fielder, которой в то время горит красный свет. От сильнейшего удара в переднюю часть медицинский микроавтобус переворачивается на бок. На этом запись обрывается.

Ранее Atas.info рассказывал, что после медицинского освидетельствования у водителя Toyota Fielder было зафиксировано алкогольное опьянение. Врачи и шофер скорой помощи госпитализированы с различными травмами.

 

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Скорая помощь#Видео
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