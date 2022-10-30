Материалы проверки обстоятельств страшной аварии с участием машины скорой помощи, которая произошла рано утром в воскресенье, 30 октября в Кировском районе Новосибирска, могут быть переданы из полиции в Следственный комитет.
"В целях установления всех обстоятельств ДТП руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором города инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту дорожно - транспортного происшествия из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления", - сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Елена Коновалова.
Авария произошла в 04:22 на перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе. 25-летний водитель автомобиля Toyota Fielder проехал на красный сигнал светофора и врезался в бок машине скорой помощи, которая пересекала перекресток на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадали 6 человек — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля. Позже было установлено, что водитель японской иномарки был нетрезв.
Момент аварии попал на видео, снятое регистратором, установленным в кабине "неотложки".