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Следственный комитет хочет заняться делом о ДТП со скорой помощью в Новосибирске

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
В аварии получили траавмы шесть человек
Управление Следственного комитета по Новосибирской области ходатайствует о передаче материалов проверки по факту аварии с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого пострадали шесть человек

Материалы проверки обстоятельств страшной аварии с участием машины скорой помощи, которая произошла рано утром в воскресенье, 30 октября в Кировском районе Новосибирска, могут быть переданы из полиции в Следственный комитет.

"В целях установления всех обстоятельств ДТП руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором города инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту дорожно - транспортного происшествия из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления", - сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета  Елена Коновалова.

Авария произошла в 04:22 на перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе. 25-летний водитель автомобиля Toyota Fielder проехал на красный сигнал светофора и врезался в бок машине скорой помощи, которая пересекала перекресток на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадали 6 человек — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля.  Позже было установлено, что водитель японской иномарки был нетрезв.

Момент аварии попал на видео, снятое регистратором, установленным в кабине "неотложки".

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