Авария произошла в 04:22 на перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе. 25-летний водитель автомобиля Toyota Fielder проехал на красный сигнал светофора и врезался в бок машине скорой помощи, которая пересекала перекресток на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадали 6 человек — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля. Позже было установлено, что водитель японской иномарки был нетрезв.