Уборка – это обязательный процесс на космической станции. Пыль в невесомости буквально скапливается на специальных фильтрах решёток систем кондиционирования воздуха. Если любой член экипажа пролетит мимо, то порывом воздуха он «поднимет» ее с поверхности.
Анна Кикина, уроженка Новосибирска, показала процесс уборки на МКС. Оказывается, что убираться в космосе даже проще, чем на Земле: необходимо лишь летать от одного места к другому.
С пылью отлично справился специальный космический пылесос, которым пользовалась сибирячка. Напомним, что ранее Кикина помогала коллегам подстричься на МКС.
Также добавим, что экипаж американского космического корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной на борту взлетел на пути к Международной космической станции (МКС) 5 октября.