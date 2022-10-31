Уборка – это обязательный процесс на космической станции. Пыль в невесомости буквально скапливается на специальных фильтрах решёток систем кондиционирования воздуха. Если любой член экипажа пролетит мимо, то порывом воздуха он «поднимет» ее с поверхности.