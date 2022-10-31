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Новосибирский космонавт пропылесосила МКС – ВИДЕО

Сегодня, 04:17
Фото: пресс-служба Роскосмоса, скриншот из видео
Анна Кикина убирается на борту корабля

Космонавт Анна Кикина из Новосибирска пропылесосила МКС

Процесс уборки на МКС запечатлела на видео космонавт из Новосибирска Анна Кикина, кадры опубликовали в пресс-службе «Роскосмоса».

Уборка – это обязательный процесс на космической станции. Пыль в невесомости буквально скапливается на специальных фильтрах решёток систем кондиционирования воздуха. Если любой член экипажа пролетит мимо, то порывом воздуха он «поднимет» ее с поверхности.

Анна Кикина, уроженка Новосибирска, показала процесс уборки на МКС. Оказывается, что убираться в космосе даже проще, чем на Земле: необходимо лишь летать от одного места к другому.

С пылью отлично справился специальный космический пылесос, которым пользовалась сибирячка. Напомним, что ранее Кикина помогала коллегам подстричься на МКС.  

Также добавим, что экипаж американского космического корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной на борту взлетел на пути к Международной космической станции (МКС) 5 октября.

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