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Прокуратура купит две квартиры для сотрудников в Новосибирской области

Сегодня, 01:19
Фото: 1MI
Стоимость каждой квартиры - по 3 млн рублей
В Новосибирской области прокуратура потратит на квартиры почти 8 миллионов рублей: жилье купят для сотрудников, о чем сказано на сайте госзакупок.

По данным документации, всего планируется купить две квартиры. Первую жилплощадь приобретут в селе Довольное. Заявки для участия в конкурсе можно подать до 7 ноября. Цена за квартиру – 3,8 млн рублей. Кроме того, дом должен соответствовать характеристикам: постройка раньше 1990 года, а в квартире нужны 3 комнаты, площадь жилья 80 квадратов.

Также второе жилье для Западно-Сибирской транспортной прокуратуры намерены купить в Барабинске. Максимальная стоимость квартиры – 3,7 млн рублей. Заявки принимаются до 3 ноября. Площадь – 58 квадратов.

Напомним, ранее также стало известно, что генпрокуратура РФ по СФО находится в поисках квартиры за 7,2 млн рублей. А также читайте о том, как полмиллиарда рублей в кредит возьмет мэрия Новосибирска на погашение долгов. 

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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