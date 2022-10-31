Прокуратура купит две квартиры для сотрудников в Новосибирской области

По данным документации, всего планируется купить две квартиры. Первую жилплощадь приобретут в селе Довольное. Заявки для участия в конкурсе можно подать до 7 ноября. Цена за квартиру – 3,8 млн рублей. Кроме того, дом должен соответствовать характеристикам: постройка раньше 1990 года, а в квартире нужны 3 комнаты, площадь жилья 80 квадратов.