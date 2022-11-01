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Долгий ремонт теплотрассы затянул сроки сдачи Бориса Богаткова в Новосибирске

Сегодня, 01:31
Фото: 1MI
Сначала откроется движение общественного транспорта

Движение общественного транспорта возвращается на Бориса Богаткова с 1 ноября-2022

В Новосибирске с 1 ноября начали восстанавливать движение автомобилей по улице Бориса Богаткова, о чем рассказали в городской мэрии.

По данным муниципалитета, сначала восстановят маршруты автобусов и маршрутных такси, а затем вернутся и троллейбусы. Первыми запустят автобусы: № 6, 39, 44, 98 и маршрутки: № 18, 42 и 51.

А вот троллейбусы запустят чуть позже, 3 ноября. Это связано с тем, что на участке еще не восстановили контактные сети. Движение маршрутов № 7 и № 10 восстановят по утвержденным схемам.

Напомним, что улицу открыли после ремонта трубопровода. Бориса Богаткова перекрыли еще в июне-2022, но подрядчик несколько раз переносил сроки сдачи ремонта. Изначально работы планировалось завершить в сентябре-2022, но их окончание затянулось до ноября.

Также читайте о том, что 3 ноября несколько маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев поменяют схему движения во время торжественных мероприятий, связанных с открытием стелы «Новосибирск-город трудовой доблести» на площади Калинина.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Общественный транспорт
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