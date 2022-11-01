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Жесткое перекрытие дорог на пл.Калинина будет 3 ноября с 16.00 - почему

Сегодня, 05:46
Фото: 1MI
Постепенное перекрытие дорог начнется с 16 часов

Жесткое перекрытие дорог из-за открытия стелы в Новосибирске начнется с 16 часов

3 ноября на площади Калинина состоится торжественное открытие стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести». В связи с этим, перекроют движение автомобилей, подробности рассказал глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев на аппаратном совещании.

Ранее городские власти заявляли о том, что перекрытие дорог в Калининском районе начнется с 17 до 20 часов. Однако, как отметил Константин Васильев, движение закроют раньше: в 16 часов. В связи с этим будет изменена схема движения 15 автобусных маршрутов, 13 маршруток, двух троллейбусных линий и трамвая № 14.

С 16 часов начнется перекрытие улицы Писарева. Для общественного транспорта организуют объезды. Затем, к 17 часам, закроют улицу Кропоткина. Полный список перекрытия дорог, а также изменения движения транспорта, читайте в материале.

Кроме того, на время открытия стелы запретят парковку. С 7 утра начнут дежурить сотрудники, а также появятся спецзнаки «Парковка запрещена».

Стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести» торжественно откроют 3 ноября-2022
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Напомним, что стела представляет из себя четырехгранный штык с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном для трансляции исторического видео. Ее устанавливают в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Так отмечена работа десятков заводов на благо фронта в 1941-45 годах. Указ о присвоении почетного звания был подписан президентом Владимиром Путиным 2 июля 2020 года.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Стела
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