Ранее городские власти заявляли о том, что перекрытие дорог в Калининском районе начнется с 17 до 20 часов. Однако, как отметил Константин Васильев, движение закроют раньше: в 16 часов. В связи с этим будет изменена схема движения 15 автобусных маршрутов, 13 маршруток, двух троллейбусных линий и трамвая № 14.