Ранее городские власти заявляли о том, что перекрытие дорог в Калининском районе начнется с 17 до 20 часов. Однако, как отметил Константин Васильев, движение закроют раньше: в 16 часов. В связи с этим будет изменена схема движения 15 автобусных маршрутов, 13 маршруток, двух троллейбусных линий и трамвая № 14.
С 16 часов начнется перекрытие улицы Писарева. Для общественного транспорта организуют объезды. Затем, к 17 часам, закроют улицу Кропоткина. Полный список перекрытия дорог, а также изменения движения транспорта, читайте в материале.
Кроме того, на время открытия стелы запретят парковку. С 7 утра начнут дежурить сотрудники, а также появятся спецзнаки «Парковка запрещена».
Напомним, что стела представляет из себя четырехгранный штык с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном для трансляции исторического видео. Ее устанавливают в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Так отмечена работа десятков заводов на благо фронта в 1941-45 годах. Указ о присвоении почетного звания был подписан президентом Владимиром Путиным 2 июля 2020 года.