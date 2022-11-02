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Жуткий мороз и метели надвигаются на Новосибирск

Сегодня, 01:55
Фото: 1MI
Настоящие сибирские морозы грядут на ноябрь

Метели и сильный ветер накроют Новосибирск в первой декаде ноября

В начале ноября будет устойчивая и относительно теплая погода, но на смену таким дням в Новосибирск придут метели, рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Так, первые дни ноября-2022 ожидаются теплыми. Температура будет в пределах +4…+9 градусов. По ночам похолодает до -1…-6.

Во второй декаде месяца придут осадки, порывистый ветер и метели. Там уже установится снежный покров. Температура будет переменчивой, в пределах 0…+5 днем и -1…-12 градусов ночью.

А вот в конце месяца ожидаются жуткие морозы. Настоящие сибирские холода от -17 до -31 градусов по ночам. Полный прогноз погоды на ноябрь читайте в материале

Читайте также о том, что из-за переменчивой погоды на новосибирских дорогах появится гололедица.  Заметить это не так-то просто – оно скроется под черным льдом.

Климатический армагеддон: в ноябре в Новосибирской области похолодает до -31 °C
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Ранее синоптики рассказывали, что тридцатиградусные морозы нагрянут в Новосибирскую область к концу года. Сильных похолоданий ждите в конце декабря-2022 и в начале января-2023, арктический антициклон принесет в регион морозы.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Погода
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