Так, первые дни ноября-2022 ожидаются теплыми. Температура будет в пределах +4…+9 градусов. По ночам похолодает до -1…-6.
Во второй декаде месяца придут осадки, порывистый ветер и метели. Там уже установится снежный покров. Температура будет переменчивой, в пределах 0…+5 днем и -1…-12 градусов ночью.
А вот в конце месяца ожидаются жуткие морозы. Настоящие сибирские холода от -17 до -31 градусов по ночам. Полный прогноз погоды на ноябрь читайте в материале.
Читайте также о том, что из-за переменчивой погоды на новосибирских дорогах появится гололедица. Заметить это не так-то просто – оно скроется под черным льдом.
Ранее синоптики рассказывали, что тридцатиградусные морозы нагрянут в Новосибирскую область к концу года. Сильных похолоданий ждите в конце декабря-2022 и в начале января-2023, арктический антициклон принесет в регион морозы.