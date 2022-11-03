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В Новосибирской области стало больше призывников с высшим образованием

Сегодня, 10:30
Фото: 1MI
Призывники
На пресс-конференции ЦВО военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев раскрыл подробности осеннего призыва в регионе

Так, одной из особенностей текущей кампании стало повышение числа призывников, окончивших высшее учебное заведение.

Кудрявцев также отметил снижение нормы призыва. В 2022 году от Новосибирской области требуется призвать около двух тысяч человек.

Кроме того, военком рассказал о подготовке водителей категории "С", которая проводится в региональных ДОСААФах. После обучения водители будут проходить службу по соответствующим военно-учетным специальностям.

Ранее замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов прокомментировал призыв на срочную службу, подчеркнув, что срочников не отправят в зону военной спецоперации.

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#Общество#Город#Новосибирск#Евгений Кудрявцев#Военком#Призывники#Осенний призыв#Высшее образование
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