В Новосибирской области стало больше призывников с высшим образованием

Так, одной из особенностей текущей кампании стало повышение числа призывников, окончивших высшее учебное заведение.



Кудрявцев также отметил снижение нормы призыва. В 2022 году от Новосибирской области требуется призвать около двух тысяч человек.



Кроме того, военком рассказал о подготовке водителей категории "С", которая проводится в региональных ДОСААФах. После обучения водители будут проходить службу по соответствующим военно-учетным специальностям.