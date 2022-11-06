Лже-маньяк пугает жителей Новосибирска – кто он

Как сообщили подписчики паблика, возле дома на улице Зорге, 275 были развешаны многочисленные объявления. На них передана информация о якобы маньяке. На листах распечатана фотография мужчины, фамилия, имя, отчество и даже рост.
В тексте говорится, что этот мужчина - маньяк, который терроризирует школьниц. Он пишет «всем подряд» в соцсетях и присылает непристойные фото.
Однако некоторые новосибирцы предположили, что на объявлениях вовсе не маньяк. Вероятно, таким образом мужчине хотели отомстить или это работа коллекторов за долги.
Напомним, что подобные листовки о маньяке ранее разбросали в Дзержинском районе. В объявлении утверждается, что мужчина нападает на женщин с детьми и «психологически насилует». Якобы, от действий мужчины пострадало много новосибирцев, что он крайне агрессивен, оскорбляет. А также «пишет всем подряд в Telegram, Whats App».