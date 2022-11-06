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Лже-маньяк пугает жителей Новосибирска – кто он

Сегодня, 05:14
Фото: ВК/Типичная Затулинка
Такие листовки могут оказаться ложными

Объявления о лже-маньяке развесили в Кировском районе Новосибирска

На улице Кировского района Новосибирска появились объявления о маньяке, подробности рассказали в ВК-группе «Типичная Затулинка».

Как сообщили подписчики паблика, возле дома на улице Зорге, 275 были развешаны многочисленные объявления. На них передана информация о якобы маньяке. На листах распечатана фотография мужчины, фамилия, имя, отчество и даже рост.

В тексте говорится, что этот мужчина - маньяк, который терроризирует школьниц. Он пишет «всем подряд» в соцсетях и присылает непристойные фото.

Однако некоторые новосибирцы предположили, что на объявлениях вовсе не маньяк. Вероятно, таким образом мужчине хотели отомстить или это работа коллекторов за долги.

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Напомним, что подобные листовки о маньяке ранее разбросали в Дзержинском районе. В объявлении утверждается, что мужчина нападает на женщин с детьми и  «психологически насилует». Якобы, от действий мужчины пострадало много новосибирцев, что он крайне агрессивен, оскорбляет. А также «пишет всем подряд в Telegram, Whats App».

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#2022
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