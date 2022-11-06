Лже-маньяк пугает жителей Новосибирска – кто он

Напомним, что подобные листовки о маньяке ранее разбросали в Дзержинском районе. В объявлении утверждается, что мужчина нападает на женщин с детьми и «психологически насилует». Якобы, от действий мужчины пострадало много новосибирцев, что он крайне агрессивен, оскорбляет. А также «пишет всем подряд в Telegram, Whats App».