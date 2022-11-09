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59-летний мужчина был насмерть сбит грузовым поездом

Сегодня, 12:57
Фото: 1MI
Грузовой поезд

В Новосибирской области у ж/д станции Линево грузовой состав насмерть сбил мужчину

В среду, 9 ноября, на сайте управления на транспорте МВД по СФО вышло сообщение с описанием инцидента на железнодорожных путях.

59-летний житель области шел вдоль ж/д путей, нарушая правила транспортной безопасности. Несмотря на то, что машинист локомотива подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

Предположительно мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

“Необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров”, - напоминает МВД в конце сообщения. 

Ранее рейсовый автобус ПАЗ перевернулся в Новосибирской области. Семилетняя девочка скончалась на месте аварии.

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