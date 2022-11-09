59-летний мужчина был насмерть сбит грузовым поездом

59-летний житель области шел вдоль ж/д путей, нарушая правила транспортной безопасности. Несмотря на то, что машинист локомотива подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.



Предположительно мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



“Необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров”, - напоминает МВД в конце сообщения.