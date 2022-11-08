В суд направили дело о гибели рабочего на лесозаготовке в Новосибирской области

Фабула дела такова. 10 октября два жителя Куштовского района занимались заготовкой древесины в местной лесополосе. Обвиняемый, увидев фрагмент сухого дерева, зацепившегося за крону растущего рядом дерева, решил свалить его на землю. Он прикрепил трос от дерева к трактору, сел за руль и поехал. Фрагмент дерева упал на находившегося неподалеку потерпевшего.