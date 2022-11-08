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В суд направили дело о гибели рабочего на лесозаготовке в Новосибирской области

Сегодня, 12:31
Фото: СК РФ
Лесозаготовка
Чановский межрайонный следственный отдел завершил расследование в отношении 69-летнего жителя Кыштовского района, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

"Следственный Комитет России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности мужчине при заготовке древесины", - говорится в пресс- релизе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Фабула дела такова. 10 октября два жителя Куштовского района занимались заготовкой древесины в местной лесополосе. Обвиняемый, увидев фрагмент сухого дерева, зацепившегося за крону растущего рядом дерева, решил свалить его на землю. Он прикрепил трос от дерева к трактору, сел за руль и поехал. Фрагмент дерева упал на находившегося неподалеку потерпевшего.

От полученных повреждений 33-летний мужчина вскоре скончался в медицинском учреждении. Обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собраны убедительные и достаточные доказательства, прокурор Кыштовского района утвердил обвинительное заключение. Сейчас дело передано в суд, который и определит наказание для обвиняемого.

Ранее "Atas" сообщал, что в Новосибирске дело экс-прокурора Дзержинского района Олега Бушмакина начали рассматривать в суде.

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#Новосибирск#Следственный комитет#Причинение смерти по неосторожности#Суд#Общество#Город#Криминал
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