Дефицит ягодичных имплантов начался в Новосибирске

«Приходится завозить партии из третьих стран», — посетовал хирург.



Хуже всего дела обстоят с ягодичными имплантами. По словам Андрея Лехнера, в клинике, сотрудником которой он является, на данный момент осталась одна пара ягодичных имплантов, которая уже выкуплена пациентом для операции.



По словам доктора, стоимость пластических операций возросла на 20-30 процентов из-за удорожания расходных материалов. В их число, помимо имплантов, входят шовный материал и расходники высокотехнологического оборудования хирургического и анестезиологического назначения.



«Пластическая хирургия в России становится менее доступной для многих потенциальных пациентов, как и на заре далёких 90-х годов», — подытожил Андрей Лехнер.