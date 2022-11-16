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Дефицит ягодичных имплантов начался в Новосибирске

Сегодня, 07:51
Фото: 1MI
Медицинские расходники
О проблемах с поставками зарубежных материалов журналистам Sib.fm. рассказал новосибирский хирург Андрей Лехнер.

По его словам, основными поставщиком имплантов в Россию была Германия, однако сейчас в стране существуют серьёзные проблемы с производством медицинских материалов. Другие крупные импортеры, Бразилия и США, несут сильные логистические издержки и тем самым повышают конечную цену изделия.

«Приходится завозить партии из третьих стран», — посетовал хирург.

Хуже всего дела обстоят с ягодичными имплантами. По словам Андрея Лехнера, в клинике, сотрудником которой он является, на данный момент осталась одна пара ягодичных имплантов, которая уже выкуплена пациентом для операции.

По словам доктора, стоимость пластических операций возросла на 20-30 процентов из-за удорожания расходных материалов. В их число, помимо имплантов, входят шовный материал и расходники высокотехнологического оборудования хирургического и анестезиологического назначения.

«Пластическая хирургия в России становится менее доступной для многих потенциальных пациентов, как и на заре далёких 90-х годов», — подытожил Андрей Лехнер.

Ранее сообщалось о принятие законов для «выращивания» поставщиков из малого и среднего бизнеса.

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#Импланты#Дефицит#Пластическая хирургия#Новосибирск#Общество
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