Новосибирское АИР отказалось от новогоднего корпоратива в пользу снайперских прицелов

Снайперский прицел — вещь не из дешевых. Поэтому сотрудники агентства добавили к требующейся сумме часть от своих зарплат и собрали недостающие 130 тысяч рублей.
По словам гендиректора АИР Новосибирской области Александра Зырянова, который, кстати, лично побывал в зоне СВО, сотрудники организации в итоге купили два тепловизионных прицела, стоимостью 100 000 000 рублей.
Теперь снайперские прицелы отправят в зону СВО в рамках благотворительной акции «Рябина», которая стартовала 3 ноября.
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