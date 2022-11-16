atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирское АИР отказалось от новогоднего корпоратива в пользу снайперских прицелов

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Автомат
Агентство инвестиционного развития региона решило не проводить корпоративный праздник в преддверии Нового года, а направить эти деньги на приобретение тепловизионных снайперских прицелов, которые будут отправлены в зону СВО.

Снайперский прицел — вещь не из дешевых. Поэтому сотрудники агентства добавили к требующейся сумме часть от своих зарплат и собрали недостающие 130 тысяч рублей. 

По словам гендиректора АИР Новосибирской области Александра Зырянова, который, кстати, лично побывал в зоне СВО, сотрудники организации  в итоге купили два тепловизионных прицела, стоимостью 100 000 000 рублей.

Теперь снайперские прицелы отправят в зону СВО в рамках благотворительной акции «Рябина», которая стартовала 3 ноября.

Акция помощи бойцам СВО продлится до 4 декабря

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал корпоративы "необоснованными тратами". 

 

Читайте также:
"Это удар по мэру" – эксперты о задержании в Новосибирске главы "Метро МиР" МысикаВ Новосибирске квартиры подорожали почти на 10 процентовВ Новосибирске жильцы оставшегося без крыши общежития боятся его обрушения
#Общество#Город#Новосибирск#АИР#Александра Зырянова#Снайперские прицелы
Подпишитесь
В Новосибирске задержан глава "Метро МиР" Мысик - он строил ЛДС и "Спортивную"
Сегодня, 13:08
"Это удар по мэру" – эксперты о задержании в Новосибирске главы "Метро МиР" Мысика
Сегодня, 17:32
Экс-гендиректор "Стрижей" Поляков отдал половину новой компании девелоперу из Томска
Сегодня, 12:15
Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
14 ноября, 17:45
Погода на Новый год-2023: опубликован прогноз на новогоднюю ночь, 31 декабря-1 января
Сегодня, 08:47
Директор школы №197 Новосибирска, где утонула девочка, зарабатывала 77000 руб в месяц
Сегодня, 13:34